Beacon Pines: disponibile, anche su Game Pass

Beacon Pines è disponibile da oggi 22 settembre su PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, anche tramite Game Pass. Per l’occasione dunque lo sviluppatore Hiding Spot e il publisher Fellow Traveller hanno pubblicato un nuovo trailer per il lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Beacon Pines è un’avventura carina e inquietante ambientata all’interno di un libro misterioso. Nel gioco interpreti sia il lettore del libro che il suo protagonista, Luka.

Scopri la verità

Sta succedendo qualcosa di strano al vecchio magazzino, e Luka ei suoi amici sembrano essere gli unici a essersene accorti. Esci di soppiatto a tarda sera, fai nuove amicizie, scopri verità nascoste e raccogli parole che cambieranno il destino!

Riscrivi gli eventi utilizzando gli amuleti

Mentre aiuti Luka a indagare sugli strani fatti di Beacon Pines, raccoglierai speciali amuleti dorati, ognuno con una parola incisa. Potrai usare questi amuleti in determinati punti di svolta della storia per riempire una parola mancante e rivoluzionare tutto ciò che seguirà.

Scopri linee di trama diverse

Come lettore del libro, esplorerai i punti di svolta della storia usando la Cronaca: un albero della trama interattivo che si ramifica e cresce con le tue scelte. Esplorare una serie di eventi può sbloccare nuovi amuleti da usare su un altro ramo, perciò potresti trovarti a saltare avanti e indietro tra versioni completamente diverse della storia per svelare i misteri nascosti nel cuore di Beacon Pines.