SongPop Party: il quiz musicale disponibile su Switch

Gameloft e FreshPlanet, in partnership con Nintendo, hanno annunciano che SongPop Party, il quarto capitolo del quiz musicale per dispositivi mobile e in precedenza esclusiva Apple Arcade, è ora disponibile su Nintendo Switch a 19,99€, con uno sconto speciale di lancio del 10%. I giocatori potranno sfidare le proprie conoscenze musicali nel più grande trivia musicale al mondo, in modalità multiplayer locale e online, con oltre 100.000 canzoni accuratamente selezionate per il divertimento di tutta la famiglia. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

SongPop Party è un frenetico quiz musicale competitivo, in cui i giocatori devono indovinare il più velocemente possibile le canzoni di alcuni tra i più grandi artisti presenti e passati. I giocatori possono testare la loro conoscenza musicale contro sfidanti online nella modalità Arena, o contro amici e famigliari, sia in locale che online, nella modalità Party. Fino a otto giocatori possono sfidarsi contemporaneamente nella modalità Party, che supporta come controller sia i Joy-Con che gli smartphone

Grazie all’enorme catalogo di tracce appartenenti a generi diversi, chiunque sarà in grado di giocare e riconoscere le sue canzoni preferite! Nel corso delle partite, i giocatori guadagneranno delle speciali chiavi che serviranno per accedere a nuove playlist nelle loro categorie preferite. Ci sono, inoltre, 30 personaggi unici da scoprire e moltissimi achievement da sbloccare. Tutte le playlist, i personaggi e gli eventi dalla versione 2.2 di Apple Arcade saranno disponibili al lancio e il gioco sarà costantemente aggiornato con nuovi contenuti!

Olivier Michon, CTO and VP of Product at FreshPlanet, ha dichiarato:

“Siamo incredibilmente emozionati di poter lavorare con Nintendo per portare il franchise di SongPop su Switch. Si tratta di un enorme passo avanti per la serie – è la prima volta che un capitolo viene lanciato su console è Nintendo Switch è la piattaforma perfetta grazie al suo ecosistema inclusivo e family-friendly. SongPop Party è per tutti, e speriamo che i possessori di Nintendo Switch si divertano con il gioco almeno quanto noi!”

Oltre che su Nintendo Switch, SongPop Party arriverà anche su Xbox. Mentre la versione per Nintendo è PEGI-3, quella per Xbox includerà anche tracce con contenuti espliciti.