Valkyrie Profile Lenneth: posticipate le versioni PS4 e PS5

Square Enix ha annunciato il rinvio delle versioni PlayStation 5 e PlayStation 4 di Valkyrie Profile Lenneth. Inizialmente previsto per il 29 settembre ora il JRPG della saga (uscito precedentemente su dispositivi mobile) arriverà sulle due console Sony il 22 dicembre.

Di seguito il messaggio completo di Square Enix sul ritardo:

Vi ringraziamo per il vostro supporto, non vediamo l’ora che possiate giocare a Valkyrie Elysium dal 29 settembre e a Valkyrie Profile: Lenneth al lancio del 22 dicembre.

Mentre celebriamo l’imminente lancio di Valkyrie Elysium, purtroppo abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per Valkyrie Profile: Lenneth per migliorare la qualità del titolo e abbiamo deciso di spostare la data di uscita al 22 dicembre 2022.

Queste alcune caratteristiche del gioco:

-Storie che si intrecciano e che creano una narrazione avvincente sullo sfondo epico della mitologia norrena.

-Combattimenti profondi e ricchi di azione, con combo esaltanti e attacchi speciali soddisfacenti

-La colonna sonora senza tempo di Motoi Sakuraba

-Finali multipli basati sulle vostre azioni e scelte

Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo ufficiale della serie di Square Enix, che annuncia il rinvio. Siccome viene citata anche nel tweet, ricordiamo che Valkyrie Elysium arriverà il 29 settembre su PlayStation 4, PlayStation e PC, e recentemente vi abbiamo portato un provato della demo.

