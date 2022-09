Honey I Joined a Cult: annunciata la data della versione 1.0

Honey I Joined a Cult è pronto a lasciare l’accesso anticipato ed uscire con la versione 1.0. Team17 e gli sviluppatori di Sole Survivor Games hanno infatti annunciato che il gioco in cui si gestisce la propria setta sarà disponibile ufficialmente dal 3 novembre su PC: per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Durante l’accesso anticipato di Steam, Honey, I Joined a Cult ha lanciato tre aggiornamenti dei contenuti, ampliando la varietà dei culti e delle meccaniche di gioco. Di recente, l’aggiornamento Peace & Love ha introdotto sei nuove stanze a tema, due nuovi finali da esplorare, nuovi abiti e una rielaborazione del tutorial e del sistema di prestigio. Nel marzo 2022, l’aggiornamento Futurista ha portato il gioco all’ultima frontiera, introducendo nuove stanze a tema, personaggi e missioni speciali, nuovi oggetti e aggiornamenti agli alberi dell’Ispirazione Divina e della Ricerca Tecnica. I dettagli completi di tutti gli aggiornamenti di Honey I Joined a Cult sono disponibili su Steam.

Queste le caratteristiche del gioco:

Sfruttare i propri seguaci: strane ed eccitanti terapie ciarlatanesche offrono grandi opportunità per estorcere denaro ai creduloni.

Assumete il pieno controllo di una setta divertente: reclutate cultisti per mantenere il buon funzionamento dell’organizzazione; intratteneteli e rendeteli felici per far crescere il vostro denaro e la vostra influenza.

Costruire basi “strampalate”: costruite il culto dalle fondamenta e progettate il layout, dalle “camere ipnotiche” e i bagni ai monoliti e alle camere da letto.

Estendetevi alla comunità: mandate dei tirapiedi a diffondere la buona parola, oppure fateli rubare oggetti di lusso per il quartier generale del culto.

Stick it to “The Man”: superate le minacce delle forze dell’ordine, degli enti governativi oppressivi e dei manifestanti disinformati.

Impegnatevi con le divinità: scegliete la direzione del vostro culto: la pace nel mondo o la seconda venuta del Signore dei Calamari?

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di Honey I Joined a Cult.