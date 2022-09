World of Warcraft Wrath of The Lich King Classic: nuovo trailer

Blizzard ha da poco pubblicato il “Journey Trailer”, in computer grafica, per World of Warcraft Wrath of The Lich King Classic, che farà tornare il Re del Gelo il 26 settembre. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Il tetro e gelido nord – I giocatori cominceranno il loro viaggio in una delle due zone iniziali di Northrend, Borean Tundra o Howling Fjord, da cui godranno di alcuni dei panorami più belli e delle storie più coinvolgenti di Warcraft, fino a raggiungere il seggio del potere del Lich King, a Icecrown.

– Disponibile per entrambe le fazioni a partire dal livello 55, il Cavaliere della Morte, la prima classe eroica di World of Warcraft, sfrutta il potere dell’oscurità per combattere contro il male che minaccia Azeroth. In Wrath Classic era possibile creare un solo Cavaliere della Morte per server ed era necessario avere un personaggio di livello 55 su quel server per crearlo, mentre questo requisito non ci sarà più per la creazione del primo Cavaliere della Morte. Nuova professione: Inscription – Questa nuova professione permette ai giocatori di incidere glifi mistici che modificano le proprietà di incantesimi e abilità (tempi di recupero, danni inflitti, ecc.), così come di creare potenti monili e accessori.

– Le imprese arrivano su WoW Classic, fornendo ai giocatori nuove ricompense per i loro successi e i loro risultati. Spedizioni e incursioni – Rivivi spedizioni fondamentali da 5 giocatori, come Azjol-Nerub e Culling of Stratholme, e assedia Naxxramas in un’incursione da 25 o 10 giocatori, un aggiornamento della versione originale da 40 giocatori presente nella pre-espansione di World of Warcraft.

Qui sotto potete vedere il trailer.