Just Dance 2023 Edition: in arrivo la canzone Top of The World del film Il Talento di Mr. Crocodile

Ubisoft annuncia che la canzone Top of the World dal film in uscita Il talento di Mr. Crocodile di Sony Pictures, sarà disponibile in Just Dance 2023 Edition dal 22 novembre per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dopo l’uscita italiana del film, il 27 ottobre, potrete portare a casa l’avventura e divertirvi a seguire le mosse di Lyle in una coreografia ispirata a Il talento di Mr. Crocodile. Per maggiori informazioni su Just Dance 2023 Edition, potete visitare il sito ufficiale qui. Il titolo ha ricevuto il trailer di annuncio durante gli Ubisoft Forward 2022. Di seguito la dichiarazione dei hanno registi/produttori Will Speck e Josh Gordon:

Siamo entusiasti della collaborazione con Just Dance. Lyle si esprime attraverso la musica; il suo movimento e la sua voce sono l’unico modo che conosce per comunicare con le persone che lo circondano. L’idea che un coccodrillo di un metro e novanta che balla a squarciagola su un tetto venga condivisa con il mondo e vissuta in prima persona è davvero emozionante per noi. Siamo entusiasti di questa collaborazione e speriamo che le mosse vi ispirino a trovare la vostra voce e la vostra creatività.

Il talento di Mr. Crocodile è una nuova commedia, un musical animato diretto da Josh

Gordon e Will Speck. Nel film recitano Shawn Mendes, Javier Bardem, Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley e Brett Gelman, in uscita al cinema il 7 ottobre. Basato sulla serie di libri best-seller Bernard Waber. Di seguito una panoramica di Just Dance 2023:

Quest’anno, Just Dance entra in una nuova era: scoprite una piattaforma di ballo-on-demand che darà la carica ai giocatori con contenuti gratuiti resi disponibili a cadenza regolare e ancora più modi per farvi scatenare con tantissime incredibili nuove funzionalità. Ora con nuove modalità, personalizzazioni, mondi immersivi 3D e nuovi contenuti disponibili a cadenza regolare, potrai vivere una festa senza fine lunga un anno intero.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.