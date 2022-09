Hearthstone: il mini set La Fauce è Uguale per Tutti arriva il 27 settembre

Dopo gli eventi di Assassinio al Castello di Nathria, Sylvanas viene accusata di aver commesso dei crimini e viene interrogata sul banco dei testimoni nella prigione di Torgast. Blizzard annuncia per Hearthstone il mini-set La Fauce è Uguale per Tutti disponibile dal 27 settembre e composta da 35 nuove carte, dove nessuno è colpevole o innocente fino a prova contraria.

I giocatori devono analizzare le prove e raccogliere le testimonianze. Inoltre, ci sarà una nuova zona di Mercenari e una skin da far venire l’acquolina in bocca: Ai Fornelli. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del mini-set La Fauce è Uguale per Tutti:

In Hearthstone potete cambiare il corso di una partita con potenti effetti e interazioni folli. Lanciate Magie, evocate potenti servitori e sbaragliate i vostri nemici. Fate pratica in modalità Amichevole, scalate i vertici della classifica in modalità Classificata, scombinate tutto nelle Risse, mettete alla prova la fortuna in Arena. Il gioco è in continua crescita poiché i nuovi set di carte mantengono il gioco vivo e spumeggiante. Ogni espansione introduce nuove carte e nuovi modi di giocare.

Hearthstone è disponibile per PC e dispositivi mobile. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.

All the pieces are coming together now…get ready for MAW AND DISORDER.

😈 35 new cards!

😈 Sylvanas and the Jailer face-off!

😈 Spells, synergies, and more! https://t.co/mBv6Rbh0Y9 pic.twitter.com/JyGa6R7YXc

— Hearthstone (@PlayHearthstone) September 22, 2022