Yum Yum Cookstar: Ravenscourt annuncia il suo nuovo gioco di cucina

Ravenscourt e Planet Entertainment hanno annunciato Yum Yum Cookstar, un gioco di cucina ispirato ai programmi TV preferiti di cucina. Il gioco sarà disponibile dall’11 Novembre 2022 per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Per maggiori informazioni sul titolo potete visitare il sito ufficiale qui. Potete vedere il trailer di annuncio qui sotto.

In Yum Yum Cookstar, i giocatori mescoleranno, friggeranno, triteranno e cuoceranno al forno per più di 70 ricette uniche in una competizione selvaggia organizzata dallo chef Yum Yum. Essendo un fan del cibo degli unicorni e un artista culinario, lo chef Yum Yum introduce piatti colorati e creativi per tutti, comprese le varianti vegetariane. Il suo menù vario comprende Waffle Arcobaleno, Smoothies Unicorno, Sushi Burritos, French Toast Cake e molto altro. Tre giudici si uniscono a Yum – Ambrosia, Basil e Max – e valutano la cucina dei giocatori con battute comiche scritte da National Lampoon. Diverse modalità di gioco tra cui quattro livelli di difficoltà, daily cooking challenge e tornei su invito curati dai giudici, con la possibilità di sbloccare personalizzazioni per la cucina e gli elettrodomestici che terranno impegnati gli aspiranti chef per ore. Yum Yum Cookstar include anche una colonna sonora originale prodotta da Nile Rodgers che ha prodotto Madonna, David Bowie e Chic. Di seguito una panoramica del titolo:

Oltre 70 ricette uniche

Touch, motion o controller

Mini giochi basati sul ritmo

Condividete le reazioni comiche dei giudici sui social

Cucina ed elettrodomestici personalizzabili

4 modalità di difficoltà: Relaxed, Casual, Pro, Cookstar

Daily cooking challenges

Yum Yum Cookstar sarà disponibile dall’11 Novembre 2022 su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.