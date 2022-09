Century Age of Ashes sarà disponibile dal 26 settembre su PlayStation

Century: Age of Ashes di Playwing era originariamente previsto per il rilascio il 19 luglio per PS4 e PS5 prima di essere ritardato poche ore prima del lancio. Da allora lo sviluppatore ha annunciato una nuova data di uscita per il 26 settembre. Il titolo sarà disponibile dalle 1:00 PT / 4:00 ET (le 9:00 in Italia) come da elenco del PlayStation Store.

Century: Age of Ashes è un titolo multiplayer gratuito in cui i giocatori cavalcano draghi e combattono nelle arene. Sono disponibili quattro modalità di gioco, con tre classi tra cui scegliere. È in corso la Stagione 1: A Shadow Over Skeld, che aggiunge un nuovo arco narrativo, la mappa del Santuario di Valkurian e una nuova classe, lo Stormraiser. È disponibile anche un Battle Pass con più di 70 ricompense. Di seguito una panoramica tramite la pagina Steam:

Personalizzate il tuo drago, tuffatevi nell’arena e competi per diventare un leggendario Dragoneer. Brucia i tuoi nemici e domina i cieli.

Caratteristiche

Intense battaglie nell’arena : competi in intense battaglie online e tuffati nell’arena da solo o con gli amici e combatti per la tua sopravvivenza. Ti aspettano tre diverse modalità di gioco che vanno da tre contro tre a sei contro sei contro sei: Carnage e Gates of Fire .

: competi in intense battaglie online e tuffati nell’arena da solo o con gli amici e combatti per la tua sopravvivenza. Ti aspettano tre diverse modalità di gioco che vanno da tre contro tre a sei contro sei contro sei: Carnage e Gates of Fire Scegliete la vostra classe : sperimenta diversi stili di gioco con tre classi uniche , ognuna con le proprie abilità. Proteggiti e disorienta come il Wind guard, segui e distruggi come il Marauder, o furtivi e intrappola come il Phantom. Come sceglierai la tua strada verso la vittoria?

: sperimenta , ognuna con le proprie abilità. Proteggiti e disorienta come il Wind guard, segui e distruggi come il Marauder, o furtivi e intrappola come il Phantom. Come sceglierai la tua strada verso la vittoria? Free-to-play: Century: Age of Ashes è completamente gratuito. Le battaglie si vincono solo grazie all’abilità e al lavoro di squadra.

Century: Age of Ashes è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Le versioni per PlayStation 5 e PlayStation 4 usciranno il26 settembre. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.