The Elder Scrolls Online: annunciata la diretta per l’evento Eredità dei bretoni

Giovedì 29 settembre, The Elder Scrolls Online terrà una live per l’evento autunnale di Eredità dei bretoni in cui verranno rivelati nuovi dettagli sull’ultimo DLC della storia di quest’anno, Firesong, oltre a fornire uno sguardo approfondito sulle altre avventure in arrivo quest’anno e dare ai giocatori uno sguardo più ravvicinato alle varie avventure che circondano il capitolo finale.

La live per l’evento autunnale di Eredità dei bretoni si terrà su Twitch.tv/Bethesda giovedì 29 settembre alle 21:00. Durante questo evento speciale, i membri della community di ESO e gli sviluppatori mostreranno un’anteprima esclusiva del DLC Firesong con dettagli su storia, ambientazione, personaggi e sfide. Oltre all’approfondimento sul DLC, verranno rivelati anche altri eventi in arrivo nel 2022 per la community di ESO.

I fan che si sintonizzeranno per guardare l’evento riceveranno anche diverse ricompense! Chi guarda la live per almeno 15 minuti avrà l’animale Clouded Senche-Leopard Cub e le Ouroborus Crown Crate come Twitch Drop.