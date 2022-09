Microsoft è molto fiduciosa che l’acquisto di Activision andrà secondo i piani

L’imminente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è il più grande affare dell’industria dei videogiochi che abbia mai visto, e non sorprende quindi che il processo di finalizzazione si stia rivelando un po’ complicato. Le autorità stanno esaminando molto più a fondo il potenziale acquisto e la concorrenza è preoccupata dalla prospettiva di perdere marchi importanti come Call of Duty a favore di Xbox.

Microsoft, tuttavia, rimane fiduciosa che, nonostante gli ostacoli, l’affare alla fine andrà in porto. Parlando di recente con Bloomberg, l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, ha dichiarato che il suddetto controllo è previsto e che l’azienda è fiduciosa che l’acquisizione sarà approvata dalle autorità.

Naturalmente qualsiasi acquisizione di queste dimensioni sarà sottoposta a controlli, ma siamo molto fiduciosi che ne usciremo. Se si tratta di concorrenza, che concorrenza sia, riferendosi alla posizione di leader di Sony nel settore dei giochi e al fatto che la stessa PlayStation ha effettuato una serie di acquisizioni negli ultimi due anni.

Recentemente, il capo di Xbox Phil Spencer, ha rivelato che Microsoft ha fornito un accordo firmato a Sony, impegnandosi a continuare a pubblicare giochi di Call of Duty su PlayStation per diversi anni, oltre l’accordo esistente tra Sony e Activision. Jim Ryan, amministratore delegato di PlayStation, ha rilasciato poco dopo una dichiarazione in risposta, affermando che l’impegno si estende per tre anni oltre l’accordo esistente ed è stato ritenuto “inadeguato” da Sony.

Microsoft ha inoltre dichiarato che, una volta concluso l’accordo con Activision Blizzard, intende continuare a investire in altre acquisizioni. All’inizio di quest’anno, Nadella ha dichiarato che Microsoft prevede di chiudere l’acquisizione entro l’inizio del 2023. Resta da vedere se questa tempistica rimarrà invariata.