Pokémon Le Cronache di Arceus: arriva oggi 23 settembre su Netflix

Debutta oggi 23 settembre, in esclusiva su Netflix, il nuovo speciale di animazione dal mondo Pokémon, “Pokémon: le cronache di Arceus”, prodotto da The Pokémon Company International. Ispirato a Leggende Pokémon: Arceus, videogioco uscito a gennaio per Switch, questo special in animazione segue Ash, Pikachu e i suoi amici in emozionanti avventure nella regione di Sinnoh. La versione in lingua inglese è stata recentemente presentata in anteprima in occasione di un evento di proiezione svoltosi nell’ambito dei Campionati Mondiali Pokémon 2022 a Londra. Gli appassionati ora potranno apprezzare in esclusiva su Netflix le versioni locali nella maggior parte dei mercati del mondo, fatta eccezione per Giappone e Corea.

Questa la sinossi:

La visita nella regione di Sinnoh si trasforma in un’avventura ad alto rischio quando Ash, Pikachu e gli amici uniscono le forze con potenti Pokémon per affrontare una minaccia incombente! Ash, Goh e Dawn riceveranno un messaggio misterioso dal mitico Pokémon Arceus, incontreranno Brock e raggiungeranno persino il Monte Coronet per indagare. Lì troveranno un Heatran furioso, assieme ai comandanti della Squadra Galattica, decisi a ritrovare il loro leader scomparso aprendo una porta tra le dimensioni. Potendo contare su un trio di Pokémon Leggendari e la Campionessa di Sinnoh Cynthia, i nostri eroi avranno un grande aiuto, ma avranno comunque bisogno di molto altro ancora per impedire la distruzione di Sinnoh!

Se volete saperne di piùsu “Pokémon: Le cronache di Arceus”, e sul mondo dei pocket monster in generale, potete visitare il sito ufficiale.