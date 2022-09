Dragon Quest Treasures: trailer panoramico in italiano

Ieri vi avevamo mostrato il trailer panoramico di Dragon Quest Treasures, in giapponese. Oggi invece Square Enix ha pubblicato anche la versione con i sottotitoli in italiano, che potete vedere in fondo alla notizia, e che e offre uno sguardo approfondito delle meccaniche di gioco.

In più, sono aperti i pre-order digitali e fisici presso retailer selezionati. È stata inoltre annunciata una Digital Deluxe Edition. Ricordiamo che Dragon Quest Treasures verrà lanciato in tutto il mondo su Nintendo Switch il 9 dicembre 2022.

I giocatori che prenoteranno la Standard Edition dai rivenditori selezionati riceveranno anche un set di Ala di Chimera, Proiettile dell’amicizia e Proiettile Maxicura. La Digital Deluxe Edition include il download del gioco completo, gli item pre-order della Standard Edition, tre mostri alleati e set di Proiettile dell’amicizia e Omniheal Bombs.

Breve descrizione del gioco:

Il mondo di Draconia è pieno di misteri e tesori. I giocatori seguiranno le avventure d’infanzia dei fratelli Erik e Mia di DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age mentre cercano nuovi tesori, reclutano mostri ben intenzionati che li aiutino nelle loro missioni e vivranno un’esperienza indimenticabile alla ricerca del sette favolose pietre del drago.

Dragon Quest Treasures sarà disponibile su Nintendo Switch il 9 dicembre. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale del gioco. Qui sotto potete vedere il trailer panoramico.