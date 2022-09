Marvel’s Spider-Man Miles Morales: teaser della versione PC

Un nuovo titolo legato all’uomo ragno è in arrivo su PC: come già successo per la remastered uscita ad agosto (qui la nostra recensione), fra poco sarà anche il turno di Marvel’s Spider-Man Miles Morales di traslocare dall’esclusività Sony ed arrivare anche ai giocatori su computer.

Il gioco sarà disponibile tramite Steam ed Epic Game Store questo autunno (data precisa ancora non annunciata) e per questo sui canali social PlayStation è stato pubblicato un breve teaser trailer della versione PC, che potete vedere in fondo alla notizia. Le immagini del filmato arrivano da una versione alpha, con mix di gameplay e cinematiche.

Qui sotto potete leggere una sinossi del titolo di Insomniac Games, dalla pagina del gioco del PlayStation Store:

Nella nuova avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasferimento nel quartiere di Harlem e segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il secondo Spider-Man in città. Ma quando una feroce lotta tra criminali minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles dovrà dimostrarsi all’altezza del ruolo di Spider-Man.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer della versione PC di Marvel’s Spider-Man Miles Morales.