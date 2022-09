Mario + Rabbids Sparks of Hope: nuovo filmato su abilità, skill tree e non solo

Ubisoft ha pubblicato un nuovo filmato gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope. Il trailer illustra le novità del gioco di ruolo strategico. Il filmato mostra in azione anche Rabbid Rosalina ed Edge.

Quando i giocatori si avventureranno su diversi pianeti con Mario, Peach, Luigi e i Rabbids, incontreranno nuove sfide ed eroi come Rabbid Rosalina ed Edge. L’utilizzo delle abilità uniche di ciascun eroe è importante per avere successo in battaglia.

Rabbid Peach e Edge possono anche attaccare intorno a una copertura, ideale per finire i nemici. Rabbid Mario è un forte combattente in mischia con devastanti contrattacchi. Inoltre, salendo di livello, aumenta la distanza dei suoi pugni. Per quanto riguarda Peach, può fornire immunità ai danni agli alleati, utile per evitare attacchi potenti o allo stesso tempo per affrontare i nemici in modo più aggressivo.

I giocatori possono modificare le abilità e cambiare la propria squadra in qualsiasi momento. Ogni eroe ha anche un skill tree da potenziare per ottenere più salute, danni da colpo critico e così via. Le Scintille, che forniscono danni e resistenze elementali a ogni personaggio, vengono fatte salire di livello nutrendole con i Pezzi di Stella guadagnati dai nemici sconfitti.

Oltre a incontrare i nemici sul campo, i giocatori possono sfidarli nelle Darkmess, che appaiono come pozze in tutta l’area.

Mario + Rabbids Sparks of Hope uscirà il 20 ottobre su Nintendo Switch; qualora volete, potete dare un’occhiata alla nostra anteprima. Qui sotto potete vedere invece il nuovo filmato gameplay.