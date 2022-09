MultiVersus: teaser sul prossimo personaggio in arrivo

Annunciato insieme al nipote Morty, Rick Sanchez sembra proprio pronto ad arrivare su MultiVersus, il brawler di Player First Games con i personaggi dell’universo Warner Bros. Sui canali social del gioco è stato pubblicato un nuovo breve filmato cinematico in cui viene presentato proprio lo scienziato di Rick & Morty, dove compaiono anche Wonder Woman, Rendog, e un altro personaggio ricorrente della serie animata creata da Justin Roiland e Dan Harmon. Potete vederlo in fondo alla notizia

Sulla lista del roster ufficiale, Rick, che sarà classe mago a distanza, viene descritto così:

Lo scienziato Rick Sanchez, super genio nichilista e uno degli uomini più ricercati della galassia, ha visto quasi tutto ciò che la realtà ha da offrire. Insieme a suo nipote Morty, ha salvato la galassia e il continuum spazio-temporale dozzine di volte.

Non sono state ancora svelate le abilità e i suoi colpi, ma è facile pensare che saranno mostrate a breve. A proposito di nuove aggiunte, ricordiamo che da inizio settembre è arrivato Gizmo dei Gremilins nel roster, e attualmente si sta giocando la stagione 1.

Lasciandovi al nuovo filmato qui sotto, ricordiamo infine che MultiVersus è disponibile e free-to-play per PlayStation 5, PlayStation 4 , Xbox Series X|S, Xbox One e PC.