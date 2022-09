A Plague Tale Requiem: durata tra le 15 e le 18 ore, senza “contenuti riempitivi”

A Plague Tale Requiem sembra che sarà un titolo piuttosto corposo. Come il suo predecessore, sarà un’esperienza sempre lineare e focalizzata (anche se ora con l’aggiunta di ambienti più estesi), ma per quanto riguarda la longevità, ne ha guadagnato in diverse ore.

In una recente intervista con la rivista PLAY nel numero 19 (via MP1st), infatti, il lead level designer del gioco Kevin Pinson ha confermato che A Plague Tale Requiem avrà una durata di circa 15-18 ore. Il primo capitolo, Innocence, poteva essere completato in circa 9-10 ore, quindi si tratta di un bel salto in avanti.

Pinson ha anche spiegato che, più che sulla lunghezza e sulla durata, lo sviluppatore Asobo Studio si è concentrato soprattutto sul ritmo del gioco, per garantire che non ci siano contenuti riempitivi e che non sia inutilmente ripetitivo.

Il lead level designer ha infatti detto:

“È una questione di ritmo, non ci sono riempimenti, non si cerca di allungare il gioco perché ce n’è bisogno. Il nostro editore Focus Entertainment ci incoraggia a fare la lunghezza che vogliamo per il gioco e per la storia che vogliamo raccontare. Quindi non puntiamo a un numero specifico di ore. Non è una cosa che teniamo in considerazione quando progettiamo il gioco. Siamo un piccolo team di 70 persone, quindi dobbiamo essere davvero drastici nelle nostre scelte”.

A Plague Tale Requiem è recentemente entrato in fase gold e sarà disponibile dal 18 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, e per Nintendo Switch esclusivamente i cloud. Il gioco sarà disponibile anche tramite Game Pass dal day-one.

Vi ricordiamo infine che pochi giorni fa è uscito un nuovo trailer incentrato sull‘alchimia, argomento molto presente all’interno della serie e, qualora volesse dare una letta, vi rimandiamo anche al nostro provato pubblicato ad inizio mese.