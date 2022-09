The Last of Us Day: perché oggi i fan della serie festeggiano?

Oggi 26 settembre si tiene il The Last of Us Day 2022. Questa giornata specifica coincide con l’inizio della pandemia da Cordyceps che nel gioco di Naughy Dog trasformò gli esseri umani in funghi-zombie e per questo, ogni anno i fan della serie festeggiano questo evento con tante iniziative e rigiocando il titolo. Anche Sony Interactive Entertainment e Naughty Dog ogni anno festeggiano questa data con notizie legate al franchise e il lancio di nuovo merchandising (come accadde lo scorso anno).

Per chi non lo sapesse il nome ufficiale dato a questa giornata fino a qualche anno fa era “semplicemente” Outbreak Day, un nome un po’ troppo generico e non facilmente riconducibile alla serie con protagonisti Ellie, Abby e Joel. Per quanto riguarda i titoli che compongono la serie action-horror, ecco quali sono e dove è possibile giocarli:

The Last of Us: pubblicato nel 2013 e giocabile su PlayStation 3

The Last of Us Remastered: pubblicato nel 2014 e giocabile su PlayStation 4

The Last of Us Part II: pubblicato nel 2020 e giocabile su PlayStation 4, mentre con la patch next-gen è disponibile anche su PlayStation 5 ( qui

The Last of Us Part I: pubblicato il 2 settembre 2022 e giocabile su PlayStation 5 ( qui

Va ricordato che attualmente il team di sviluppo è impegnato nella produzione di un titolo multiplayer ambientato nell’universo di TLOU. Parliamo di un’esperienza di gioco che si discosterà totalmente dalla componente multigiocatore Fazioni. Inoltre, è attualmente in produzione anche la serie HBO ufficiale tratta dal primo capitolo della saga, che vedrà la luce nel corso del 2023.

Cosa dobbiamo aspettarci dunque nel corso della giornata odierna? Tenete sott’occhio tutti i social di Sony Interactive Entertainment e Naughty Dog, perché sicuramente arriveranno nuove informazioni e soprattutto, del nuovo merchandising destinato a tutti i fan del franchise. Sicuramente non mancheranno le sorprese!

Infine, noi di GamesVillage saremo in diretta dalle 10:00 sul nostro canale Twitch: festeggeremo insieme a voi questa particolare giornata giocando in diretta il remake per PlayStation 5. Vi aspettiamo!