Tudum: ecco cosa è stato mostrato nella sezione coreana dell’evento Netflix

Oggi 24 settembre si svolge il Tudum, evento targato Netflix in cui vengono mostrate le serie in arrivo nel servizio on demand. Se la parte relativa alla sezione Europa/America si terrà alle 19:00, stamattina presto sono state mostrate le novità in arrivo dalla Corea del Sud.

In primis, è stata fatta vedere la prima clip ufficiale della seconda stagione della Casa di Carta Corea, con questo testo che accompagna il video:

“La Joint Task Force stringe la presa

Mentre la geniale squadra di rapinatori svela il suo piano”

Dopo la sezione sulle prove fisiche dei concorrenti di Physical 100, è il turno di Glitch e 20th Century Girl. Poi, vengono ricordate le nuove stagioni in arrivo di D.P, Sweet Home e All of us Are Dead (presente l’attrice Cho Yi-hyun, che nella serie interpreta la rappresentante di classe Choi Nam-Ra).

La parte finale dell’evento viene presa dall’atteso annuncio ufficiale, con breve teaser, di Hellbound 2 che vedrà il ritorno degli esseri infernali.

E poi con una clip esclusiva di Squid Game, presentata dal regista Hwang Dong-hyuk, in cui compare il Front Man della prima stagione, che porta un pesciolino. Questo il testo che accompagna il video:

“La scioccante rivelazione del Front Man della prima stagione. Una clip esclusiva racconta la storia dell’uomo dietro al gioco di sopravvivenza.”

Qui sotto potete vedere tutta la live complata del Tudum Corea.