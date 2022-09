R-Type Final 2: trailer del DLC set 8

Granzella ha pubblicato il trailer del DLC set 8 per R-Type Final 2, lo shoot ‘em up che ha visto lo scorso anno il ritorno della storica saga (qui la nostra recensione). L’uscita di questo nuovo set è prevista tra fine settembre ed ottobre, ma non è stata annunciata la data precisa.

Non sono stati svelati molti dettagli, ma è lecito pensare che porterà dei nuovi livelli all’interno del gioco, con prezzo che varierà a seconda di quanti ne porterà (due o tre); il DLC precedente, che era stato pubblicato ad agosto, aveva portato infatti due nuovi livelli.

Lasciandovi al filmato del DLC set 8, vi ricordiamo che R-Type Final 2 è disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.