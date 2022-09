Steam: nuovi grafici e veste per le classifiche

Valve ha lanciato nelle ultime ore una nuova sezione dedicata alla classifica dei giochi più popolari su Steam. Questa nuova sezione comprende i grafici in tempo reale dei giochi più venduti e di quelli più giocati, nonché le classifiche settimanali dei giochi più venduti e quelle mensili delle novità.

Come scritto sull’aggiornamento ufficiale:

Questa nuova sezione sostituisce la vecchia pagina “statistiche” di Steam e fornisce una migliore panoramica di ciò che è in voga su Steam al momento. Le nuove classifiche dei giochi più venduti si basano sui ricavi totali, includendo tutte le fonti come i DLC e le transazioni in gioco, in modo da avere uno spettro più completo sui giochi che i giocatori amano acquistare e con cui si divertono. Questo nuovo metodo di calcolo dei ricavi è applicato anche a vari elenchi presenti nel Negozio di Steam, tra cui la scheda dei più venduti sulla pagina iniziale di Steam e sulle pagine dei generi e delle etichette.

Al momento in cui scriviamo (24 settembre 2022), i cinque più venduti risultano

Ma potete vedere la sezione sempre aggiornata collegandovi a questo link. Qui sotto potete vedere invece il tweet ufficiale in merito a questa nuova sezione.

We've just launched Steam Charts, a new section of Steam today that is dedicated to showing the most-played and top-selling games on Steam.https://t.co/Z1zv8xoyZd

