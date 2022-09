Marvel’s Midnight Suns: uno sguardo più approfondito a Magik nel nuovo trailer

Dopo aver presentato Illyana Rasputin, alias Magik, nel suo ultimo trailer Hero Spotlight per Marvel’s Midnight Suns, Firaxis ha pubblicato una presentazione del suo gameplay. Magik è abile nel posizionare portali sulla mappa e può farvi cadere i nemici. Questo può reindirizzarli verso esplosivi e altri oggetti ambientali o tra di loro.

Alcune delle sue carte includono Gather, che raggruppa i nemici al centro di un’area, infliggendo danni a ciascuno di essi. Con il potenziamento, l’area d’effetto di Gather aumenta e una mod di fine partita ha una probabilità del 50% di applicare 1 Marchio a ogni nemico colpito. Limbo’s Grasp dura per tutta la missione e fa sì che i nemici colpiti da un portale subiscano danni extra. Il suo potenziamento consente di creare un portale quando viene utilizzato, mentre una modalità di gioco tardiva concede un ulteriore richiamo.

La passiva di Magik ha la possibilità di generare una carta Portale del Limbo dopo che un nemico attraversa un portale. Bandire, una carta Eroica, permette di creare Gocce, in cui i nemici inviati attraverso di esse hanno una possibilità di essere uccisi. È anche possibile bandire i nemici per un turno per escluderli dal combattimento e può essere usata anche sugli alleati con un potenziamento.

Infine, la sua abilità eroica è Darkchylde, che rende Magik invulnerabile per un turno e provoca i nemici sulla mappa. Se potenziata, concede segnalini per un turno. Sembra anche che Magik possa evocare altri eroi che non fanno parte della squadra e giocare alcune delle loro carte.

Marvel’s Midnight Suns uscirà il 2 dicembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Successivamente arriverà anche per Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sul prossimo eroe nelle prossime settimane.