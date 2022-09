Kena Bridge of Spirits: l’Anniversary Update si mostra in nuove immagini

Kena: Bridge of Spirits, l’acclamato platform action-adventure di Ember Lab, riceverà un nuovo e sostanzioso aggiornamento e uscirà su Steam il 27 settembre. L’Anniversary Update include molte cose, dalle nuove pietre magiche alle funzioni di accessibilità, dalle prove della Guida degli Spiriti agli abiti.

In un nuovo post sul PlayStation Blog, l’autore del gioco Thomas Varga illustra gli obiettivi per la creazione di ogni abito. Questi si riducono all’ottenimento di una “vera esperienza”, a ricordare ai giocatori la storia e i personaggi incontrati e a offrire opzioni per l’espressione di sé. Si ottengono completando le prove della Guida degli Spiriti. La padronanza di ognuna di esse è la chiave per completare il guardaroba e l’eliminazione degli obiettivi bonus sblocca varianti di colore per gli abiti del gioco base.

Come si può notare dagli screenshot e dal concept, gli abiti prendono ispirazione dai diversi Spiriti che Kena incontra. Ad esempio, il vestito da Bombmaker ispirato a Hana è caratterizzato dalla sua borsa. Come se non bastasse, i possessori della Deluxe Edition riceveranno un outfit esclusivo.

Kena: Bridge of Spirits è disponibile per PS4, PS5 e PC su Epic Games Store.