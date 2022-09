Resident Evil 4 Remake: avvistata la versione Xbox One su Amazon UK

Il remake di Resident Evil 4 è stato annunciato per PS5, Xbox Series X/S e PC, con Capcom che ha recentemente confermato un’uscita per PS4. Con un nuovo showcase in arrivo a ottobre, il titolo survival horror potrebbe essere annunciato anche per Xbox One, soprattutto perché Amazon UK ha un annuncio per lo stesso.

La grafica della scatola indica chiaramente Xbox One e Xbox Series X, così come le opzioni per la versione che si desidera acquistare. Non vengono forniti ulteriori dettagli e Capcom non ha ancora confermato l’ufficialità della notizia. Il tempo ce lo dirà, quindi restate sintonizzati per saperne di più il mese prossimo.

Il remake di Resident Evil 4 uscirà il 24 marzo 2023. Oltre ad aggiornare il classico dalle fondamenta con una nuova e splendida grafica, presenta anche una trama “reimmaginata”. Altri cambiamenti non sono ancora stati dettagliati, anche se Capcom si sta muovendo in una direzione più cupa. Il gioco conterrà anche contenuti per PlayStation VR2, in uscita all’inizio del 2023.