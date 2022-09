The Last of Us Day: in arrivo novità e annunci per la serie?

I fan di The Last of Us sono in attesa di scoprire nuove informazioni che coinvolgono direttamente il titolo di Naughty Dog, tra la serie prodotta da HBO e un ipotetico The Last of Us Part III, diversi giocatori non vedono l’ora di assistere cosa ci sarà al The Last of Us Day, occasione per festeggiare il gioco che coincide quando è stato diffuso il virus Cordyceps nel titolo.

Detto questo, nel corso delle recenti ore, Neil Druckmann ha stuzzicato gli appassionati sui propri contatti social, svelando che quest’anno potrebbe arrivare qualcosa. Infatti, secondo alcuni, lo stesso potrebbe rivelare il comparto multiplayer dedicato al titolo durante la giornata di domani. Al momento c’è molta incertezza e nulla di concreto, quindi la sola cosa che possiamo fare è aspettare domani se verrà annunciato qualcosa di concreto per l’opera targata Naughty Dog.