Genshin Impact: pubblicato il character demo trailer su Candace

La versione 3.1 di Genshin Impact, intitolata King of Deshret and the Three Magi, sarà disponibile dal 28 settembre. Il nuovo aggiornamento aggiunge la zona desertica di Sumeru e il nuovo personaggio a quattro stelle Candace con Hydro Vision. Il personaggio sarà presente nella prima metà dell’aggiornamento che comprende il banner del primo nuovo personaggio a cinque stelle Mahamatra Cyno, che utilizza una Electro Vision, e la re-run dell’Anemo Archon Venti. Nella seconda metà saranno disponibili il banner del nuovo personaggio a cinque stelle di Sumeru Nilou, la danzatrice che utilizza Hydro Vision, e la re-run di Eula.

Hoyoverse ha pubblicato il character demo del nuovo personaggio a quattro stelle Hydro nel trailer intitolato Candace: Shield of Sworn Protection. Candace è la discendente di re Deshret con l’occhio sinistro color ambra. Inoltre è la guardiana di Aaru Village. Il personaggio ha un carattere gentile e benevolo. Durante il trailer vengono mostrate le sue abilità e attacchi. Di seguito una panoramica tramite Honey Impact:

Normal Attack: esegue fino a 4 attacchi consecutivi

Charged Attack: consuma una certa quantità di Stamina per caricare in avanti, infliggendo danni agli avversari.

Heron’s Sanctum: carica in avanti con il suo scudo, infliggendo Hydro DMG; alza lo scudo per bloccare gli attacchi in arrivo dagli avversari vicini, formando una barriera che assorbe danni in base ai suoi HP massimi.

La versione 3.0 di Genshin Impact, chiamata The Morn a Thousand Roses Brings ha introdotto la nuova regione del gioco Sumeru. L’aggiornamento include i primi due personaggi con Dendro Vision: il ranger guardia boschi Tighnari e la sua apprendista Collei. I giocatori possono immergersi in una nuova Archon Quest divisa in due parti e affronteranno diverse sfide attraverso i vari eventi.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.