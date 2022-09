DNF Duel: un videomessaggio rivela alcuni dettagli sui prossimi aggiornamenti

Ryousuke Kodani, director di DNF Duel, ha rilasciato un videomessaggio ( in accordo con l’editore Nexon e gli sviluppatori Neople , Arc System Works e Eighting) in cui vengono rivelati alcuni dettagli sui prossimi aggiornamenti in arrivo per il titolo di combattimento. Viene infatti ufficialmente annunciato che ci sarà un aggiornamento volto a risolvere i bug a fine settembre e successivamente uno di bilanciamento a fine dicembre e anche ” qualcosa di diverso” di non ben specificato ; ma ecco quanto dichiarato:

Grazie per esserti unito a CEOtaku per le intense battaglie! A nome del team DNF DUEL , siamo entusiasti di vedere le vostre partite. E c’è ancora molto altro in arrivo durante l’Arc World Tour! Sono eccitato per molte battaglie intense imminenti!Ma prima, mi scuso per i problemi causati dai bug nel gioco. Abbiamo un aggiornamento pianificato per la fine di settembre per correggere i bug, come il blocco dello schermo durante le partite online e i problemi di input nella versione Steam. Stiamo attualmente esaminando altri bug e abbiamo in programma aggiornamenti futuri. Grazie mille per la tua pazienza.Successivamente, vorrei parlare dei futuri aggiornamenti del bilanciamento della battaglia. Stiamo pianificando un aggiornamento per la fine di dicembre, mettendo a punto tutti i personaggi per rendere il gioco più divertente per tutti. La nostra direzione è di aggiungere solo buff per tutti i personaggi! Ci vorrà del tempo, ma condivideremo maggiori dettagli in seguito. Quindi, per favore, tieni gli occhi aperti. Infine, stiamo attualmente lavorando su qualcosa di diverso dalla patch di bilanciamento. A causa delle circostanze, ci vorrà del tempo prima di averlo pronto. Lavoriamo ogni giorno con la certezza che soddisferà i giocatori. Quindi emozionati!Continua a mostrare supporto ai giocatori durante l’Arc World Tour. Grazie!



Il videomessaggio lo trovate in fondo a questo articolo,DNF DUEL è ora disponibile per PlayStation 5 , PlayStation 4.