Mario + Rabbids Sparks of Hope abbandona il multiplayer, parlano i ” piani alti”

Mario + Rabbids Sparks of Hope, lo strategico Ubisoft, non presenterà alcun tipo di aspetto multiplayer, ad affermare questo sono i piani alti della produzione; i quali annunciano questa presa di posizione a favore di un lavoro ” più concentrato” sull’aspetto singleplayer. Il primo a prendere parola in merito è il Lead Producer Xavier Manzanares, il quale ha affermato quanto segue:

Il team aveva già deciso di evitare l’aspetto multiplayer durante la fase di produzione, scegliendo invece di impegnarsi al massimo per costruire una buona esperienza single-player, perchè abbiamo portato molte cose dal concept originale, abbiamo iniziato a vedere quanti elementi sono stati portati in tavola e per bilanciare questo sistema rinnovato, volevamo concentrare la nostra attenzione sull’aspetto solista.



Un altro membro del team a confermare quanto annunciato da Manzanares è Quentin Correggi, produttore associato:

Il progetto del sequel è “molto più ambizioso” del suo predecessore. Dopo aver valutato le opzioni, il team ha deciso che, poiché gli aspetti da solista del gioco tattico costituiscono il suo nucleo, sarebbero stati loro ad attirare l’attenzione.

Questo è tutto quello che è stato dichiarato in questi giorni, ma per saperne di più su Mario+Rabbids Sparks of Hope dovremo aspettare ulteriori aggiornamenti da parte della casa di sviluppo, restiamo sintonizzati.