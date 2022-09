Star Ocean The Divine Force: pubblicati nuovi dettagli e informazioni su Marielle L. Kenny

Square Enix ha reso disponibile un nuovo video Mission Report per Star Ocean: The Divine Force incentrato su un altro personaggio giocabile. Una demo è attualmente disponibile per console, ed è ambientata all’inizio della storia di Raymond offrendo circa due ore di gioco.

Il video presenta Marielle L. Kenny, vice-capitano dell’Astoria che distrugge la nave di Raymond e lo blocca su Aster IV. È interessante notare che il nuovo personaggio è una discendente dei personaggi classici di Star Ocean come Ronyx J. Kenny e Ilia Silvestri. Altre caratteristiche mostrate nel video includono Item Crafting, Smithery e Engineering, insieme a un mini-gioco simile agli scacchi. I giocatori possono impostare le pedine in base ai personaggi reali, ognuno con statistiche uniche. Potete vedere il trailer qui sotto. Di seguito una panoramica del gioco:

In Star Ocean The Divine Force, i personaggi possono spostarsi liberamente in qualsiasi direzione e solcare i cieli.

Caratteristiche

Esplorate liberamente in tre dimensioni : tutto ciò che vedi può essere esplorato. Potete spostarvi in tre dimensioni e volare nello scenario più grande di sempre.

Una libertà di spostamento e nel combattimento senza pari: volate ed esplorate rilievi rocciosi, tetti ed edifici nella città o entra in combattimento saltando da un dirupo senza interruzioni.

Star Ocean: The Divine Force sarà disponibile il 27 ottobre in tutto il mondo per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.