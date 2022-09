Halo Infinite: la mappa The Pit ritorna a novembre con la modalità Forgia

La community di Halo Infinite non è stata entusiasta del supporto post-lancio, incluso il ritmo con cui sono state aggiunte nuove mappe. A novembre, tuttavia, lo sparatutto in prima persona riceverà un notevole calo di contenuti. La tanto attesa beta di Forge sta arrivando, ovviamente, ma 343 Industries ha annunciato che sarà accompagnata anche da una nuova mappa.

In un recente live streaming di Halo Esports, è stato annunciato che la mappa preferita dai fan The Pit, introdotta in Halo 3, verrà aggiunta ad Halo Infinite. Il contenuto sarà live in tempo per il 15° anniversario di Halo 3. È interessante notare che 343 Industries ha riprogettato per intero la mappa The Pit per Halo Infinite utilizzando esclusivamente il set di strumenti di Forge. Questo significa l’arrivo di sorprese interessanti con la beta di Forge che consentirà ai giocatori di esprimere la propria creatività. Ricordiamo che per la serie la società Certain Affinity è al lavora su una nuova modalità. Lo sviluppatore ha recentemente affermato che il progetto è qualcosa di grande e nuovo per il franchise. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. La leggendaria serie Halo ritorna con la storia di Master Chief più vasta mai pubblicata. Caratteristiche

Campagna: indossate la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione.

indossate la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione. Arena : Halo torna alle sue radici con partenze alla pari, equipaggiamento disponibile sulla mappa e squadre di 4 giocatori.

: Halo torna alle sue radici con partenze alla pari, equipaggiamento disponibile sulla mappa e squadre di 4 giocatori. Battaglia a squadre: create infinite possibilità di combattimento mischiando e abbinando una vasta gamma di armi, veicoli ed equipaggiamento per vivere tutto il caos e il divertimento degli scontri con squadre allargate e apprezzare appieno lo spettro completo della sandbox di Halo.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.