Cyberpunk 2077 raggiunge il picco di giocatori su Steam

Cyberpunk 2077 potrebbe passare alla storia come il peggior lancio per un videogioco, il titolo infatti, all’inizio della sua commercializzazione, si è visto precipitare nel baratro delle vendite per l’insoddisfazione dei giocatori. Al lancio infatti il gioco era praticamente impossibile da giocare, la quantità di bug impediva, in taluni casi, anche di proseguire nella trama.

Sono passati due anni e le cose sono notevolmente cambiate per quanto riguarda questo prodotto. Cd Project Red si è infatti impegnata ed ha migliorato sempre di più il titolo, aggiornamento dopo aggiornamento( è di pochi giorni fa infatti la notizia del supporto al Ray Tracing Overdrive), ed ultimamente la casa di sviluppo sta raccogliendo i frutti dell’impegno. Solo pochi giorni fa, il titolo ha raggiunto il picco di 86.130 giocatori simultanei su Steam, il doppio rispetto alla settimana precedente, e sull’account ufficiale dell’azienda è stato pubblicato un ringraziamento speciale alla community che ha supportato il gioco nonostante le evidenti difficoltà.

Uno studio sulla questione pare abbia rivelato che Cyberpunk 2077 ha avuto un picco di giocatori nelle 24 ore che ha raggiunto 136.724, riuscendo così a superare The Witcher 3, una pietra miliare. Questo ovviamente non è indicativo di perfezione per quanto riguarda il gioco di CDPR, intorno al titolo aleggia infatti ancora preoccupazione per quanto riguarda una non ancora annunciata una modalità multiplayer, ma i dati indicano che l’azienda si sta muovendo nella giusta direzione. Restiamo sintonizzati sulla questione per ulteriori aggiornamenti.

Each day of this week Night City has been visited by 1 million players, both new and returning.

We wanted to use this opportunity to thank you for being with us and playing the game. Thanks, Chooms! 💛 pic.twitter.com/zqggblztF8

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 21, 2022