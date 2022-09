Netflix annuncia l’anime di Onimusha

Netflix e Capcom hanno annunciato un anime basato su Onimusha. Takashi Miike e Shinya Sugai come co-creatori e registi, con l’animazione realizzata da Sublimation. Nel frattempo, il protagonista Musashi Miyamoto sarà modellato sull’attore Toshiro Mifune. I recenti adattamenti di successo, come Cyberpunk: Edgerunners, hanno generato un maggiore interesse per i giochi su cui sono basati, quindi c’è sicuramente speranza per Onimusha , si potrebbe immaginare.

La serie utilizzerà modelli di personaggi 3D CGI contro ambienti 2D disegnati a mano, oltre alla tecnologia di animazione moderna. Sono state rivelate anche alcune immagini della serie. Dai un’occhiata qui sotto. La precedente collaborazione tra Capcom e Netflix, un anime basato su Dragon’s Dogma, non ha prodotto risultati particolarmente notevoli, quindi si spera che questa volta le cose andranno diversamente. Ovviamente, se l’anime Onimusha andrà bene, i fan della serie sperano che ciò alla fine porti a un nuovo titolo principale per il franchise a lungo inattivo. Di seguito una panoramica dell’anime tramite Netflix:

All’inizio del periodo Edo, Musashi non è più un giovane. Parte con il leggendario Oni Gauntlet per sconfiggere i Genma. I personaggi 3D CGI e gli sfondi disegnati a mano creano effetti visivi fenomenali. A Onimusha viene data una nuova vita grazie alla moderna tecnologia di animazione.

Lo staff dell’anime comprende: