The Callisto Protocol: un video segreto svela un probabile, imminente annuncio

The Callisto Protocol è un videogioco survival horror in arrivo sviluppato da Striking Distance Studios, la cui uscita è fissata per il prossimo 2 dicembre. Intorno al gioco aleggia parecchia hype e dopo il rilascio di un recente teaser qualcosa di ” misterioso” sembra suggerire qualcosa in ” arrivo”.

Nel teaser in questione appare un numero di telefono ” nascosto” che, scovato da un fan sembra essere molto più di una serie di numeri casuali.Il Twitterer Shinobi602, un brand manager dell’industria dei giochi, ha mandato un messaggio al suddetto numero ed ha ricevuto un misterioso video di risposta e mostra parole come “segreti, risposte, ARCAS, bugie” e termina con una data: 29 settembre. Probabile possa esserci un annuncio importante in questa data? Per saperne di più dovremo aspettare ulteriori dettagli o attendere la data indicata. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Cyperpunk 2077 ha raggiunto un importante traguardo su Steam? Qui il nostro articolo dedicato.

So I texted that number in the @CallistoTheGame promo a few days ago and I just got this text 👇

Lots of questions! Something happening next week 👀 pic.twitter.com/dYHf7AkdBT

