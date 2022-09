Oxenfree disponibile su Netflix, gratis per gli abbonati

Oxenfree è un titolo che si era già fatto strada nel 2016 grazie ad i suoi toni inquietanti, le atmosfere cupe e la trama avvincente; ed ora è disponibile su Netflix con il download totalmente gratuito per gli abbonati.

In Oxenfree i giocatori vestiranno i panni di Alex che porta il suo fratellastro ad una festa su un’isola misteriosa. Il tutto prende una piega strana e terrificante quanto i ragazzi, per sbaglio, aprono un portale che li collega con il passato misterioso dell’isola stessa. Si procede nel gioco attraverso dialoghi che si riveleranno cruciali per l’andamento della trama andando così a determinare il passato ed il futuro dell’isola.

A prendere parola in merito è Sean Krankel, cofondatore e direttore di Night School Studio:

Questo è un gioco adorato da tanti appassionati e l’uscita su Netflix è un’occasione entusiasmante di presentare la storia di Alex a un pubblico ancora più vasto, magari anche qualcuno che non avrebbe mai pensato di amare i videogiochi. Essendo uno studio di Netflix Games, abbiamo il sostegno migliore per presentare il gioco a un pubblico globale. La nostra community ha richiesto da tempo i sottotitoli in altre lingue e questa versione di di NETFLIX offre veramente l’esperienza narrativa migliore ai giocatori di tutto il mondo nella loro lingua locale.

Il gioco è scaricabile a questo indirizzo, mentre le informazioni su come si scaricano i giochi si trovano qui. Non resta che godere del gioco, restiamo sintonizzati per ulteriori dettagli. Nel frattempo però, lo sapevate che The Callisto Protocol ha un video segreto? Qui il nostro articolo dedicato.