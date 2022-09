Guilty Gear Xrd Rev 2: aggiornamento del netcode di rollback in arrivo

Guilty Gear Xrd Rev 2 è un picchiaduro sviluppato dalla Arc System Works e presto riceverà un aggiornamento del netcode di rollback; questo i fan lo aspettavano da moltissimo tempo; il netplay basato sul ritardo di Xrd quasi decennale verrà sostituito e ciò sta a significare che i fan non dovranno preoccuparsi del ritardo o che non riescano nella combo a causa di questo.

Al momento gli sviluppatori non hanno svelato alcuna data di rilascio ufficiale, ma i giocatori di tutto il mondo potranno comunque provare presto questa nuova implementazione di rollback a fine ottobre per PC in modo simile a come hanno testato i giochi precedenti in beta, ma non è stato confermato se la grande patch arriverà anche alla versione PlayStation 4 di REV2 e Revelator.

L’annuncio in questione avviene tramite un trailer che vi lasciamo in fondo a questo articolo; insomma questa è una notizia che renderà felici i fan di tutto il mondo di Guilty Gear Xrd, restiamo sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo però, lo sapevate che Oxenfree è disponibile su Netflix? Qui il nostro articolo dedicato.