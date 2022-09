Asus presenta il nuovo chassis Prime AP201 MicroATX

ASUS presenta il chassis Prime AP201, caratterizzato da un design moderno e minimalista. La nuova proposta per gli amanti del PC fai-da-te è caratterizzata da dimensioni compatte, ma che tuttavia offrono supporto per radiatori, schede grafiche e alimentatori di grandi dimensioni in soli 33 litri di spazio. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui.

Costruito per schede madri microATX, ASUS Prime AP201 offre l’equilibrio perfetto tra dimensioni e versatilità. Il suo volume totale è di soli 33 litri, quindi occupa molto meno spazio sulla scrivania rispetto a un tipico tower ATX, pur offrendo al suo interno tutto lo spazio necessario per alloggiare anche componenti di fascia alta. Oltre a offrire lo spazio necessario per alloggiare i componenti più voluminosi, AP201 ha anche spazio e comode funzioni per semplificare ulteriormente l’assemblaggio. Entrambi i pannelli laterali sono fissati con un meccanismo di bloccaggio semplice, ma altrettanto sicuro, che garantisce l’accesso ai componenti interni senza l’uso di alcun attrezzo. Per mantenere l’interno libero da ingombri o disordine, il pannello che alloggia la scheda madre presenta aperture strategicamente posizionate e offre un generoso spazio di ben 32 mm che consente una perfetta ed ordinata gestione dei cavi.

Per assicurare un flusso d’aria eccellente e una prospettiva unica sui componenti interni del PC, i pannelli laterali e la parte anteriore di ASUS Prime AP201 presentano una rete metallica quasi filtrante. La maglia quadrata agisce come un’ampia presa d’aria, assicurando flussi d’aria fresca per tutti i componenti interni, ma lasciando comunque in mostra l’hardware all’interno. L’illuminazione con LED ARGB risulta infatti ancora evidente, grazie ai motivi moiré creati dalle linee parallele della rete. Le due opzioni di colore offerte dall’AP201 offrono uno sfondo neutro per ogni build. Per coloro che amano personalizzare con effetti di luce RGB i propri componenti, il modello completamente bianco offre una tela perfetta per accentuare gli effetti di luce.

Il chassis microATX ASUS Prime AP201 è disponibile a 99,90€IVA inclusa.