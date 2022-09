One More Gate A Wakfu Legend: in arrivo l’Accesso Anticipato ad ottobre

C’è un mondo da esplorare! Dopo aver adattato il suo incredibile franchise Wakfu in una serie TV, un albo a fumetti e un MMORPG tattico a turni, Ankama è orgogliosa di annunciare che One More Gate: A Wakfu Legend, il suo deck-builder strategico, arriverà in Accesso Anticipato su Steam e tramite ANKAMA Launcher, l’11 ottobre. La versione Nintendo Switch arriverà all’inizio del 2023.

Per celebrare l’arrivo del gioco in Accesso Anticipato, tutti i fan potranno avere presto la chance di vincere premi esclusivi e oggetti rari a tema Wakfu, il franchise transmediale multimilionario, tramite social media.

Ambientato nell’universo di Wakfu, One More Gate è un deck-builder roguelite che propone una combinazione esplosiva di esplorazione e combattimento strategico a turni. Prima del lancio ufficiale, il gioco arriverà in Accesso Anticipato, ma ricco di contenuti:

2 dungeon su 4 accessibili per scoprire in profondità le meccaniche di gioco.

70 rune da combinare per creare combo devastanti.

Un sistema di quest pensato per i più temerari.

Diverse tipologie di mercanti e oggetti da acquistare.

Un luogo speciale per modificare i mazzi e guardare la propria collezione di carte, chiamato “The Inn”.

Un’interfaccia ripensata in base alle indicazioni raccolte durante la demo.

In One More Gate viaggerai attraverso luoghi fantastici padroneggiando i poteri del Wakfu per creare combo devastanti e ridurre in polvere chiunque ti si pari contro. Il mondo di One More Gate affonda le sue radici nel lore multimediale di Ankama, tra fumetti, anime e videogiochi, valorizzato grazie a un design riconoscibile, una palette cromatica vibrante e splendidi effetti grafici in grado di conquistare l’immaginazione del pubblico.