Call of Duty Modern Warfare 2: i Raid saranno molto simili a quelli di Destiny 2

Tra le numerose modalità rivelate da Call of Duty: Modern Warfare 2, tra cui la tanto vociferata DMZ, una rimane ancora un po’ misteriosa. Annunciata in occasione di Call of Duty: Next, la modalità Raid è “un impegno cooperativo a tre giocatori che richiede lavoro di squadra e pensiero strategico e risolutivo tra un combattimento intenso e l’altro”. Le fonti che hanno parlato con Tom Henderson su Insider Gaming hanno però fornito qualche dettaglio in più.

Il primo Raid avrà due enigmi, uno con i numeri e l’altro con un labirinto d’acqua. Una fonte ha sottolineato che l’intelligenza artificiale avrà un “ruolo importante”, mentre un’altra ha detto che i giocatori si avventureranno in una base sottomarina. L’infiltrazione nella base comporterà la condivisione di una bombola di ossigeno per rimanere in vita.

Una terza fonte ha detto: “È come Destiny, ma più tattico“. Come se non bastasse, un anonimo dataminer del sito ha scoperto tre missioni dai file della beta di Modern Warfare 2: Numbers Puzzle, Water Maze e Incursion. Se dovessimo tirare a indovinare, la sezione Incursione è probabilmente quella in cui si svolgeranno la maggior parte delle sparatorie.

Le immagini datamining sembrano indicare anche che le incursioni si svolgeranno su mappe uniche, invece di riutilizzarne altre. Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà il 28 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. La campagna sarà disponibile con una settimana di anticipo per i preordini digitali.