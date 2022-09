E3 2023: annunciate le date, parte industry e consumer separate

L’E3, storico evento dell’industria videoludica, tornerà al Los Angeles Convention Center per una fiera di quattro giorni, da martedì 13 a venerdì 16 giugno 2023, con giornate e spazi separati per l’industria e per i consumatori. Inoltre, l’E3 sosterrà e promuoverà gli eventi digitali partner che si svolgeranno a partire dall’11 giugno e per tutta la durata della fiera.

Gli E3 Business Days si svolgeranno da martedì 13 a giovedì 15 giugno e saranno riservati esclusivamente al personale registrato del settore, che potrà così fare networking di persona, tenere riunioni professionali e mettersi in contatto con licenziatari e publisher. In sale e spazi dedicati all’industria, i media potranno toccare con mano i giochi in uscita presentati da sviluppatori ed editori di tutto il mondo.

Gli E3 Gamer Days si svolgeranno giovedì 15 e venerdì 16 giugno in una sala diversa da quella dell’industry, invitando i consumatori a toccare con mano i giochi in arrivo e ad entrare in contatto con sviluppatori, creatori di contenuti, personalità dei media e non solo. Una sala di contenuti dedicata, aperta ai possessori di biglietto, si svolgerà durante questi giorni e offrirà uno sguardo approfondito ai titoli più attesi.

L’E3 è gestito da ReedPop, il gruppo che si occupa di eventi come PAX, EGX, New York Comic-Con, Star Wars Celebration e altri ancora.

Kyle Marsden-Kish, vicepresidente del settore giochi di ReedPop, ha dichiarato:

“L’E3 è una delle poche opportunità per l’industria videoludica mondiale di riunirsi, unirsi come un’unica voce e mostrare al mondo ciò che sta creando. La nostra visione è quella di riunire l’industria ristabilendo la tradizionale settimana dell’E3, riportando quella scintilla e ripristinando il ruolo dell’E3 come evento di vetrina globale davvero magico per i creatori e i consumatori di videogiochi”.

La registrazione dei media per l’E3 2023 inizierà nel dicembre 2022. Gli espositori confermati, le guide agli hotel e ai viaggi, gli orari degli eventi e altro ancora saranno condivisi nei mesi a venire. I media, i creatori, i professionisti del settore e i fan possono a seguire l’E3 2023 su Twitter, Facebook e Instagram.