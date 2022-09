Wild Hearts: svelato il titolo nel Giappone feudale fantasy di Electronic Arts ed Omega Force, trailer il 28 settembre

Il publisher Electronic Arts e lo studio Omega Force di Koei Tecmo presenteranno in anteprima il trailer di WILD HEARTS, il titolo ufficiale del “prossimo grande hunting game” recentemente annunciato e ambientato in un “Giappone feudale fantasy”, il 28 settembre quando qui in italia saranno le ore 16:00. Sarà possibile guardarlo su YouTube.

Questo il testo che accompagna l’anteprima del trailer:

Le società hanno anche lanciato gli account dei social media per WILD HEARTS su Twitter (inglese e giapponese), YouTube e Instagram. Qui sotto potete vedere proprio ul tweet ufficiale.

The hunt begins on Sept. 28. 🐺 Subscribe and set a reminder now to watch the reveal trailer for #PlayWildHearts. https://t.co/ebbQ478Qsi pic.twitter.com/TETchuMCP0

— WILD HEARTS (@playWildHearts) September 26, 2022