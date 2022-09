Battlefield 2042: in arrivo l’aggiornamento 2.1

Il team di Battlefield 2042 rilascerà domani 27 settembre l’aggiornamento 2.1, che contiene un nuovo veicolo, tre nuove armi Vault, la rielaborazione della mappa Rinascita e molte correzioni e miglioramenti in tutto il gioco. La notizia di oggi ha anche anticipato l’imminente evento di Battlefield 2042, Liquidatori, che conterrà nuovi cosmetici e un particolare accento sul combattimento ravvicinato.

Ecco in elenco alcuni degli elementi salienti dell’aggiornamento 2.1:

È stato risolto un problema per cui i proiettili AM40 e Avancys venivano identificati come proiettili SMG.

L’APS-36 Shootdown Sentinel di Irish è stato migliorato per garantire il blocco delle granate M320 LVG e M26 Mass Frag.

Ottimizzazione del bilanciamento per gli elicotteri da attacco e da trasporto e per il Nightbird.

Correzioni per ridurre i casi di latenza dell’input del mouse

Miglioramenti e correzioni varie : Con l’aggiornamento 2.1 sono stati introdotti numerosi miglioramenti in tutto il gioco, tra cui:

Nuova Mappa Rinascita : Grazie al feedback dei giocatori, il team di sviluppo ha rielaborato in modo significativo la mappa Rinascita, con particolare attenzione al miglioramento dell’esperienza di combattimento ravvicinato. I miglioramenti mirano a ridurre il tempo di attraversamento tra le bandiere e gli obiettivi attraverso la modifica di diverse sezioni della mappa.

L’update sarà disponibile da domani 27 settembre quando qui in Italia saranno le ore 10:00. Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo ufficiale del gioco. Qui invece, il trailer del pass della stagione 2.

Play #Battlefield 2042 update 2.1 tomorrow, September 27!

🗺 Renewal Rework

🔫 3 new Vault Weapons added to All-Out Warfare

🖱 Mouse input latency improvements

⚖ Weapon & Vehicle balance tuning

🚘 New Polaris RZR transport vehicle

Full notes 👇https://t.co/wW8O4VC4lQ

