Romancing SaGa Minstrel Song Remastered: nuovo gameplay trailer

Square Enix ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Romancing SaGa Minstrel Song Remastered, titolo annunciato a fine maggio e versione modernizzata del JRPG uscito originariamente nel 2005. Il filmato mostra i nuovi personaggi giocabili, classi, boss migliorati ed eventi. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

■Storia

Gli dei crearono l’uomo, che a sua volta creò le storie.

Marda, il creatore primordiale, plasmò la terra di Mardias.

Nelle ere passate, una violenta battaglia scosse quella terra quando Elore, il re degli dei, affrontò tre divinità malvagie: Death, Saruin e Schirach.

Dopo una lunga lotta, Death e Schirach furono intrappolati e ridotti all’impotenza. L’ultima divinità, Saruin, fu intrappolata a sua volta tramite il potere delle Fatestones e il nobile sacrificio dell’eroe Mirsa.

Sono trascorsi 1.000 anni da quello scontro titanico.

Le Fatestones sono sparpagliate per il mondo e le divinità malvage stanno risorgendo.

Otto eroi partono per la loro avventura, come se fossero guidati dalla mano del fato.

Quali storie intrecceranno questi avventurieri nel vasto arazzo di Mardias?

Solo tu puoi deciderlo!

——————————————————————-

▷Nuovi elementi

Oltre alla grafica completamente rivisitata in alta definizione, sono state realizzate diverse nuove funzionalità che ampliano ulteriormente le dinamiche di gioco.

■ Ora l’incantatrice Aldora può essere reclutata!

L’incantatrice Aldora, che un tempo ha viaggiato insieme al leggendario eroe Mirsa, compare nella sua forma originale. Vivi nuovi eventi in cui Aldora racconta le avventure che ha vissuto con Mirsa.

■Altri personaggi unici e interessanti sono ora controllabili!

L’amata Schiele partecipa finalmente alle tue avventure ed è possibile reclutare personaggi come Marina, Monica e Flammar.

■Boss migliorati!

Ora diversi boss compaiono in versioni migliorate e molto più potenti! Affronta questi terrificanti avversari con l’accompagnamento di nuovi arrangiamenti della colonna sonora.

■Giocabilità migliorata!

Sono state aggiunte diverse nuove funzionalità, come una modalità veloce, minimappe e l’opzione “New Game +” per giocare nuove partite mantenendo i progressi precedenti, per rendere l’esperienza di gioco ancora più gradevole.

■E non finisce qui…

・Nuove classi per espandere le possibilità di gioco.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Romancing SaGa Minstrel Song Remastered, che sarà disponibile dal primo dicembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintnedo Switch, PC via Steam e dispositivi mobile (Android e iOS).