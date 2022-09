Cinecittà World si tinge di blu, Sonic conquista il parco divertimenti romano per una giornata all’insegna della cultura videoludica. Domenica 25 Settembre 2022, infatti, il leggendario porcospino blu, creato oltre trenta anni fa dal geniale game designer Yuji Naka, è stato protagonista assoluto dell’uggiosa giornata alle porte di Roma, con una speciale proiezione del secondo film della saga cinematografica a lui dedicato, Sonic – Il Film 2 che vede, oltre all’introduzione di due personaggi chiave della serie, ovvero la volpe a due code Tails e l’echidna rosso Knuckles, anche il leggendario attore Jim Carrey, decisamente a suo agio nei panni del folle Dr. Ivo Robotnik, per gli amici, ma soprattutto per i nemici, Eggman. Ecco il reportage della divertente giornata. Sotto la mappa dell’enorme parco divertimenti in tutta la sua estensione.

Cinecittà World, il parco dei divertimenti del cinema e della TV di Roma

Cinecittà World è una della attrazioni più divertenti di Roma e dintorni, specialmente se amate i parchi divertimenti, il mondo del cinema, dei videogiochi e della televisione. Storicamente il sito, che oggi ha raggiunto la fenomenale estensione di ben trecentomila metri quadri, è stato fondato recentemente, otto anni fa, con apertura ufficiale il 24 luglio 2014, grazie all’interessamento di tre imprenditori chiave. Il primo è Diego Della Valle, celebre in tutto il mondo per aver creato i marchi di calzature di prestigio Tod’s, letteralmente indistruttibili, e le spartane Hogan, rese famose in Italia anche grazie al personaggio di Enzo Braschi noto come Il Paninaro, che per primo le ha mostrate al pubblico negli anni ottanta, durante la leggendaria trasmissione televisiva Drive In, di Antonio Ricci. Il programma riuniva i migliori comici del periodo, accompagnati dalle indimenticabili e procaci Ragazze Fast Food, oltre che proporre una formula di varietà innovativa, il cui format ha fatto da modello per le generazioni a venire, Zelig (in TV) compreso. Il secondo è forse meno noto al grande pubblico, ma altrettanto fondamentale per la costruzione del parco. Luigi Abete è infatti uno storico banchiere, presidente per decenni di Banca Nazionale del Lavoro, e legato strettamente al mondo del cinema italiano, avendo ricoperto anche la carica di presidente di Cinecittà Studios, i celebri teatri di posa, ancora oggi attivi e visitabili dal pubblico, in cui sono stati girati moltissimi film ed oggi facente parte del gruppo Istituto Luce – Cinecittà, che detiene tanto materiale storico televisivo e cinematografico dagli anni trenta ad oggi. Ancor più appartenente al mondo del cinema il terzo fondatore, ovvero Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico nipote di Luigi De Laurentis e figlio di Dino De Laurentis, a questa famiglia, come sappiamo, è legata a doppio filo la storia del cinema mondiale, e tra i titoli da loro prodotti ricordiamo DUNE di David Lynch, ma anche opere fondamentali del cinema italiano come i film di Pasquale Festa Campanile, Pupi Avati e Paolo Villaggio, con la società, da loro fondata Filmauro, che tra le prime produzioni in assoluto vanta Fantozzi del 1975. Dino De Laurentis, in particolare, è ricordato per aver creato negli anni cinquanta la celebre Dinocittà, una sorta di succursale periferica di Cinecittà Studios, dove vengono girati non solo film italiani, ma spesso anche Kolossal e film di Hollywood come Guerra e Pace del 1956, Barabba del 1961 o Waterloo del 1970, che vede tra i protagonisti l’enigmatico Orson Welles. Di seguito una locandina storica del Giornale Dello Spettacolo del 1965 che parla di Dinocittà e delle sue produzioni cinematografiche.

Dalle ceneri di questa location leggendaria, sita a Castel Romano, alle porte di Roma indovinate cosa è nato? Si, proprio Cinecittà World, il parco dei divertimenti del Cinema e della TV. Tra i tantissimi collaboratori per la creazione del parco ricordiamo anche il papà del Mondo Cosplay Italiano, Gianluca Falletta, attivo dai tempi di Expocartoon, nei primi anni novanta, e fondatore del portale Nerd SatyrNet, che trovate qui. Non un parco qualunque dedicato al mondo del grande schermo, dunque, ma un vero omaggio culturale alla storia del cinema italiano e mondiale. Tra i contenuti del parco, infatti, sono ospitati tuttora i teatri di posa originali, e per i visitatori appassionati di cinema vintage d’autore è una vera emozione poter camminare nei luoghi dove sono stati girati tanti classici immortali senza tempo, ammettiamolo. La maggior parte degli edifici hanno subito, ovviamente, una “total conversion” per adattarsi alle nuove attrazioni, ma diversi set cinematografici originali del passato sono rimasti totalmente intatti. Il parco offre oltre quaranta attrazioni spettacolari, ispirate al mondo del Cinema, all’Antica Roma ed anche ai videogiochi. Tra le tante ricordiamo Assassin’s Creed, dedicato alla serie di Ubisoft, lo spettacolare La Guerra dei Mondi dedicato al classic cult fantascientifico degli anni cinquanta, Jurassic War con spaventosi dinosauri in quattro-D, Il giardino degli Dei ispirato alla Roma dei Cesari, I-Fly le montagne russe in Realtà Virtuale, la mostra di sculture e scenografie usate dei film del passato Cinetour e tanto tanto altro. Ben sette diverse aree tematiche e diversi spettacoli offerti nei teatri e nelle zone aperte del parco, sempre pronto ad intrattenere il pubblico, anche con speciali proiezioni di film storici o recenti, tra i quali, domenica scorsa, è stato il turno di Sonic – Il Film 2.

Sonic – Il Film 2, il debutto cinematografico di Tails e Knuckles

Cinecittà World non poteva non dedicare una giornata ad uno dei simboli stessi del mondo videoludico, soprattutto adesso che è diventato protagonista di una serie cinematografica a lui dedicata. I film sono realizzati in tecnica mista, ovvero attori reali in Live Action misti ad animazione al computer di buon livello. Entrambi i titoli hanno avuto un buon riscontro al cinema, ed un successo ancora maggiore in occasione della loro uscita in formato Home Video, come vi abbiamo detto in questa pagina, dove abbiamo presentato l’evento odierno. Se non avete (ancora) visto la seconda pellicola dedicata a Sonic vi consigliamo assolutamente di recuperare una delle edizioni casalinghe su DVD o Blu Ray, e se volete sapere il nostro parere potete andare nella pagina della recensione del film, al seguente LINK. Sonic, come sappiamo, ha di recente festeggiato il suo trentennale, come abbiamo detto in questa pagina, e non neghiamo che ci piacerebbe vedere una attrazione del parco divertimenti di Cinecittà World a lui dedicata. Games Village era ovviamente presente in prima fila, con i pop-corn in mano, all’evento dedicato a Sonic ed ha partecipato alle celebrazioni di uno dei più gradi eroi della storia videoludica, ma soprattutto, lo sappiamo, il più veloce di tutti.

Trovate il sito ufficiale di Cinecittà World, il parco dei divertimenti del cinema e della TV di Roma al seguente LINK. Il parco è visitabile tutti i giorni, dal martedì alla domenica, e si trova in zona Castel Romano, a metà strada esatta tra Roma ed il comune di Pomezia, raggiungibile in auto attraverso la Via Pontina, fermandosi al km 23,270, oppure con una apposita navetta del parco che parte dalla Stazione Termini, e che fa una sosta anche nei pressi del Laghetto dell’EUR, accanto alla stazione della Metropolitana Linea B, fermata EUR Palasport. Nelle vicinanze del parco si fermano anche le Linee Cotral Roma – Nettuno e Roma – Torvajanica, che però non sono attive nei giorni festivi. Un posto unico, da visitare assolutamente se amate il mondo del cinema, della TV e dei videogiochi.