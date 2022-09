The Last of Us: trailer della serie in arrivo nel 2023, in Italia su Sky

HBO aveva stuzzicato i fan un paio di ore fa, con il logo dell’azienda e l’hashtag del The Last of Us Day, ed ecco che alle 18:00 precise è stato pubblicato il primo trailer ufficiale della serie, tratto dalla saga targata Naughty Dog. La serie verrà trasmessa nel 2023 (non c’è ancora una data precisa) e qui in Italia sarà un esclusiva di Sky (come potete vedere anche da questo tweet).

Il filmato, con la canzone Alone And Forsaken di Hank Williams & The Drifting Cowboys in sottofondo, mostra Joel ed Ellie (interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey), così come Storm Reid che sarà Riley, oltre ad una sana dose di clicker, con sezioni che partono dall’incidente iniziale, con cui comincia anche il gioco. Come segnato nel trailer, la serie, HBO Originals, vede il creatore della miniserie Chernobyl, Craig Mazin, oltre al creatore del videogioco, Neil Druckman, che aveva già fatto capire ieri che sarebbe arrivato qualcosa di nuovo relativo a questo trailer con un tweet.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo della recente uscita di The Last of Us Parte I su PlayStation 5 (qui la nostra recensione).