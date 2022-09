Classifica italiana: Splatoon 3 ed NBA 2k23 ancora ai piani alti

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentottesima settimana del 2022, dal 12 al 18 settembre. In testa alla classifica, ancora l’accoppiata formata da Splatoon 3 su Switch (sempre primo) ed NBA 2k23 (secondo su PS4 e quarto su PS5). Ad occupare il gradino più basso del podio, senza bisogno di presentazioni, GTA V (in versione PS4) scivola fino alla settima piazza. Per quanto riguarda la classifica PC, il cestistico di 2k è in decima posizione, mentre primo è Ace Combat 7: Skies Unknown. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana della settimana.

TOTALE

1 SPLATOON 3* – SWITCH

2 NBA 2K23 – PS4

3 GRAND THEFT AUTO V – PS4

4 NBA 2K23 – PS5

5 F1 22 – PS4

6 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

8 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

9 ASSASSIN’S CREED VALHALLA – PS4

10 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL* – SWITCH

PC

1 ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

2 HORIZON ZERO DAWN

3 GRAND THEFT AUTO V

4 TEKKEN 7

5 DAYS GONE

6 MAD MAX

7 DEVIL MAY CRY 5

8 RED DEAD REDEMPTION 2

9 GOD OF WAR

10 NBA 2K23 2K PC 3

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail