Eastasiasoft: 4 progetti in partnership con Softstar

Oggi eastasiasoft ha presentato un “Softstar Special” che riguarda 4 progetti in corso di lavorazione che usciranno nel 2022 e 2023, tutti sviluppati in collaborazione con Softstar. Si tratta di:

Sea Horizon

Sword and Fairy Inn 2

The Bridge Curse: Road to Salvation

Xuan Yuan Sword 7 (nuova versione per Nintendo Switch)

su Sea Horizon:

Prodotto in collaborazione con 45 Studio, Sea Horizon arriverà per la prima volta su Nintendo Switch in formato digitale il 20 ottobre, mentre le piattaforme PlayStation e Xbox seguiranno all’inizio del 2023. Sea Horizon è un gioco di ruolo a turni con elementi roguelike e un focus sulla sopravvivenza utilizzando carte e dadi per governare le azioni disponibili. Un’ampia varietà di personaggi giocabili offre storie e stili di gioco unici e, a ogni run, il mondo a griglia esagonale viene randomizzato per garantire il massimo valore di rigiocabilità. Sea Horizon avrà un prezzo di 14,99 euro e supporta le opzioni linguistiche inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese e giapponese.

La versione per Nintendo Switch di Sea Horizon sarà distribuita anche fisicamente attraverso il partner di vendita online Playasia, con l’apertura dei preordini giovedì 29 settembre quando qui in Italia saranno le 17:00. Saranno disponibili solo 2000 edizioni limitate. Le copie standard sono disponibili in pre-ordine. La spedizione delle edizioni fisiche è prevista per l’inizio del 2023.

Qui sotto potete vedere il trailer di Sea Horizon.

Gli altri titoli mostrati sono lo spin-off RPG e life simulator, Sword and Fairy Inn 2, l’horror cinematografico in prima persona The Bridge Curse: Road to Salvation, presentato per la prima volta con doppiaggio in lingua inglese, e la versione per Nintendo Switch del gioco di ruolo d’azione ispirato alla mitologia cinese Xuan Yuan Sword 7. L’uscita di questi titoli è prevista tra la fine del 2022 e la metà del 2023, pubblicati da Eastasiasoft Limited. Ulteriori dettagli saranno annunciati nel prossimo futuro.

Qui sotto potete vedere l’intero speciale Softstar di eastasiasoft.