Genshin Impact: character demo su Cyno e personaggi ufficiali per la versione 3.2

La versione 3.1 di Genshin Impact, intitolata King of Deshret and the Three Magi, sarà disponibile dal 28 settembre. Il nuovo aggiornamento aggiunge la zona desertica di Sumeru e il nuovo personaggio a quattro stelle Candace con Hydro Vision. Il personaggio sarà presente nella prima metà dell’aggiornamento che comprende il banner del primo nuovo personaggio a cinque stelle Mahamatra Cyno, che utilizza una Electro Vision, e la re-run dell’Anemo Archon Venti. Nella seconda metà saranno disponibili il banner del nuovo personaggio a cinque stelle di Sumeru Nilou, la danzatrice che utilizza Hydro Vision, e la re-run di Eula.

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo character demo trailer intitolato, Cyno: Counsel of Condemnation, sul nuovo personaggio a cinque stelle Electro della versione 3.1. Nel video vengono messe in evidenza le abilità e gli attacchi del personaggio. Di seguito una panoramica tramite Honey Impact:

Normal Attack : esegue fino a 4 attacchi consecutivi

: esegue fino a 4 attacchi consecutivi Charged Attack : consuma una certa quantità di Stamina per caricare infliggendo danni agli avversari lungo il percorso.

: consuma una certa quantità di Stamina per caricare infliggendo danni agli avversari lungo il percorso. Chasmic Soulfarer: esegue una rapida spinta, infliggendo Electro DMG agli avversari lungo il percorso.

Inoltre MiHoYo, tramite Twitter, ha annunciato i personaggi che saranno presenti nei banner della versione 3.2 del gioco in arrivo a inizio novembre. Tra le novità troviamo Layla, un personaggio a quattro stelle con Cryo Vision. Tra i personaggi a cinque stelle invece troviamo Nahida meglio conosciuta come Lesser Lord Kusanali ed è anche l’attuale Dendro Archon. Di seguito una panoramica:

Layla

Fantastica stella della sera

Cryo Vision

Mezza sveglia, mezza addormentata, tutta incredula

Nahida

Fisica della purezza

Dendro Vision

Lesser Lord Kusanali

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.