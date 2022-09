Capcom Fighting Collection riceve un aggiornamento gratuito

Capcom ha rilasciato un aggiornamento gratuito per Capcom Fighting Collection ( qui la nostra recensione) che aggiunge ed implementa diversi elementi alle dinamiche di gioco. L’aggiornamento in questione infatti, aggiunge miglioramenti alla qualità della vita, opzioni di accessibilità daltonico per Super Puzzle Fighter II Turbo , un nuovo filtro Smooth, hitbox visualizzabili in modalità Allenamento e altro ancora; ma ecco di seguito la lista completa di note sulla patch:

Sistema di gioco: nuove funzionalità

Super Puzzle Fighter II Turbo – Una nuova opzione “Colori gemme” è stata aggiunta alle impostazioni EX del gioco. Puoi scegliere tra la tavolozza originale di colori delle gemme e fino a 6 diverse tavolozze alternative.

– Una nuova opzione “Colori gemme” è stata aggiunta alle impostazioni EX del gioco. Puoi scegliere tra la tavolozza originale di colori delle gemme e fino a 6 diverse tavolozze alternative. Hyper Street Fighter II – È stata aggiunta una nuova opzione “Tabella delle difficoltà” alle impostazioni EX del gioco. Puoi scegliere tra una tabella di difficoltà dell’avversario CPU basata sulla versione inglese o la versione giapponese.

– È stata aggiunta una nuova opzione “Tabella delle difficoltà” alle impostazioni EX del gioco. Puoi scegliere tra una tabella di difficoltà dell’avversario CPU basata sulla versione inglese o la versione giapponese. Display Filter / Display Size – “Tipo H” è stato aggiunto alle opzioni del filtro di visualizzazione. Ora puoi anche visualizzare in anteprima la schermata di gioco quando regoli le opzioni per il filtro di visualizzazione e le dimensioni dello schermo.Alla galleria è stata aggiunta una funzione “Presentazione casuale” .

– “Tipo H” è stato aggiunto alle opzioni del filtro di visualizzazione. Ora puoi anche visualizzare in anteprima la schermata di gioco quando regoli le opzioni per il filtro di visualizzazione e le dimensioni dello schermo.Alla galleria è stata aggiunta una funzione “Presentazione casuale” . Partite casuali e classificate : ora è possibile annullare una partita anche dopo aver selezionato “Sì” dopo aver affrontato un avversario. Inoltre, se esci da una partita, ti verrà chiesto in seguito se rientrare in standby.

: ora è possibile annullare una partita anche dopo aver selezionato “Sì” dopo aver affrontato un avversario. Inoltre, se esci da una partita, ti verrà chiesto in seguito se rientrare in standby. Ora puoi misurare la latenza di un avversario in base al colore. Quando si abbina agli avversari per partite casuali e classificate, questo è indicato dal colore della linea sotto il titolo del gioco. Nelle lobby delle partite personalizzate, questo è indicato dal colore del numero d’ordine del giocatore. Ora puoi anche modificare le impostazioni del ritardo di input su una di queste due schermate.

Correzioni di bug

Darkstalkers – Phobos: risolto un problema per cui mettere KO un avversario con Circuit Scrapper a volte non passava in una posa di vittoria. (Questo è un bug del gioco originale.)

– Phobos: risolto un problema per cui mettere KO un avversario con Circuit Scrapper a volte non passava in una posa di vittoria. (Questo è un bug del gioco originale.) Vampire Savior / Vampire Hunter 2 / Vampire Savior 2 – Risolto un problema per cui la selezione di TURBO impostava la velocità su NORMALE anche quando l’opzione di selezione della velocità era impostata su “Selezione libera” opzioni da 1 a 3.

– Risolto un problema per cui la selezione di TURBO impostava la velocità su NORMALE anche quando l’opzione di selezione della velocità era impostata su “Selezione libera” opzioni da 1 a 3. Super Gem Fighter – Risolto un problema per cui la velocità di gioco veniva impostata su 1 quando l’opzione di selezione della velocità era impostata su “Selezione libera”, indipendentemente dalla selezione effettuata.

– Risolto un problema per cui la velocità di gioco veniva impostata su 1 quando l’opzione di selezione della velocità era impostata su “Selezione libera”, indipendentemente dalla selezione effettuata. Versione Nintendo Switch : risolto un problema che impediva ai giocatori di visualizzare le classifiche.Partite casuali e classificate – Ricerche Ora è più facile abbinare gli avversari quando si accede a una ricerca in standby con una sola partita selezionata.

: risolto un problema che impediva ai giocatori di visualizzare le classifiche.Partite casuali e classificate – Ricerche Ora è più facile abbinare gli avversari quando si accede a una ricerca in standby con una sola partita selezionata. Ricerche nella lobby delle corrispondenze personalizzate : le lobby in cui è in corso una corrispondenza verranno ora visualizzate nei risultati della ricerca. Entrare in una di queste lobby richiederà un messaggio di attesa e potrai unirti alla lobby non appena la partita in corso finirà e i giocatori torneranno nella lobby.

: le lobby in cui è in corso una corrispondenza verranno ora visualizzate nei risultati della ricerca. Entrare in una di queste lobby richiederà un messaggio di attesa e potrai unirti alla lobby non appena la partita in corso finirà e i giocatori torneranno nella lobby. Risolto un problema che causava bug audio non intenzionali durante i rollback.

Insomma, le migliorie apportate al gioco sono davvero tantissime ed interessanti ed andranno sicuramente a migliorare e a diversificare l’esperienza di gioco dei giocatori. L’annuncio dell’aggiornamento avviene tramite un trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo), Capcom Fighting Collection è ora disponibile per PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC tramite Steam, restiamo sintonizzati.