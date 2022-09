Tokyo Game Show 2022: arrivano i dati ufficiali

Il Tokyo Game Show 2022 si è tenuto dal 15 al 18 settembre con la partecipazione di 605 aziende del settore videoludico come Square Enix, Microsoft, 505 Games, Bandai Namco e altri. Oltre ad allestire una vera e propria sede per la prima volta in tre anni, l’organizzazione del CESA ( Computer Entertainment Supplier’s Association) è riuscita a distribuire online i programmi ufficiali e i progetti. Sono stati implementati anche i programmi del Tokyo Game Show VR 2022 (TGSVR2022),

rendendolo il primo evento ibrido.

I programmi ufficiali sono stati distribuiti su varie piattaforme come YouTube, Twitter, niconico, Twitch e Steam. Per la Cina, i programmi sono stati distribuiti supporti video come DouYu, bilibili, HUYA e Douyin. Per l’Europa, gli Stati Uniti e in altri paesi, hanno collaborato con IGN, uno dei più grandi media di gioco del mondo aziende, per distribuire programmi. Alcuni programmi erano in streaming con interpretazione simultanea e molte persone sono riuscite a seguire i programmi anche all’estero. Di conseguenza, nel nel periodo dal 15 al 26 settembre, il numero totale di live e distribuzioni archiviate ammonta a 2,7 milioni di visualizzazioni. Per quanto riguarda la sezione VR il numero totale di visitatori nei quattro giorni è stato di 398.622,

e il tempo medio di permanenza è stato di circa 33 minuti.

Tokyo Game Show 2023 si terrà da giovedì 21 settembre a domenica 24 domenica settembre 2023 a Makuhari Messe.