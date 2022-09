Destroy All Humans! 2 si mostra in un trailer celebrativo

L’editore THQ Nordic e lo sviluppatore Black Forest Games hanno rilasciato un nuovo trailer per Destroy All Humans! 2 – Reprobed ( qui la nostra recensione) volto a celebrare i numerosi riconoscimenti ricevuti sin dalla sua uscita.

Il trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) non mostra tuttavia soltanto i successi del gioco, ma permette di dare uno sguardo anche al gamplay. Il titolo ha come protagonista Crypto, un alieno, il cui compito sarà quello di eliminare tutti i nemici, gli umani. Nel compiere questa gravosa missione i giocatori visiteranno, vestendo i panni del protagonista, varie città terrestri come Bay City, Albion, Tunguska, Takoshima e Solaris. Il gioco inoltre include il multiplayer tramite schermo diviso locale, offrendo un gameplay cooperativo dell’intera campagna per due giocatori.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed è stato rilasciato ad agosto ed è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S, restiamo sintonizzati.